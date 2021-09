„Pociągi wojskowe z rosyjskimi żołnierzami, którzy uczestniczyli we wspólnych strategicznych manewrach sił zbrojnych Białorusi i Rosji Zapad-2021, wyruszyły do miejsc stałej dyslokacji ze stacji Brześć Południowy” – podał resort obrony w Mińsku.

Wcześniej informowano, że w manewrach na terytorium Białorusi brało udział 2,5 tys. rosyjskich wojskowych. Rosyjskie ministerstwo obrony informowało o rozpoczęciu powrotu swoich wojsk do baz na terenie Rosji 16 września. Żołnierze, samoloty i okręty mają powrócić do miejsc stałego stacjonowania do połowy października.

W poniedziałek nad niektórymi dzielnicami Mińska przelatywały wojskowe śmigłowce. Media niezależne uznały, że część z nich to właśnie rosyjskie maszyny.

Według informacji rosyjskiego resortu obrony w manewrach na terytorium Rosji i Białorusi uczestniczyło do 200 tys. żołnierzy oraz 80 samolotów i śmigłowców. Zaangażowanych było 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów i 15 okrętów.

W białoruskiej części ćwiczeń w sumie brało udział 12,8 tys. wojskowych, w tym 2,5 tys. Rosjan. Uczestniczyło w manewrach także 50 żołnierzy z Kazachstanu.