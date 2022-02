"Chwała Ukrainie! Wywiady USA i Wielkiej Brytanii ujawniły plany Putina wobec Ukrainy. Zdemaskowaliśmy jego próby zaaranżowania +fałszywej flagi+, sfingowanych ataków, aby uzasadnić inwazję. Odsłoniliśmy jego plany zamordowania ukraińskich przywódców i urzędników wyższego szczebla. Ten atak był od dawna planowaną, niesprowokowaną, okrutną agresją. Żadna ilość rosyjskiej dezinformacji nie ukryje tego faktu przed społecznością międzynarodową" - napisał Moore na Twitterze.

Jak zwróciła uwagę stacja BBC News, wygląda na to, że wywiady USA i Wielkiej Brytanii miały niezwykły i bardzo dokładny wgląd w plany i strategię prezydenta Rosji Władimira Putina, a bezprecedensowe upublicznienie niektórych informacji wywiadowczych odniosło taktyczny sukces, częściowo zakłócając jego plany - w tym prowokacje i operacje pod fałszywą flagą. Dodano, że być może pomogło to również zbliżyć do siebie kraje zachodnie, ale nawet to wszystko nie powstrzymało Putina przed wydaniem rozkazu napaści na Ukrainę.

W czwartek kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, północne oraz południowe granice Ukrainy. W nocy ze środy na czwartek Rosja rozpoczęła ostrzał ukraińskich miast. Celem agresji stały się m.in. Kijów, Charków oraz znajdujące się w obwodzie lwowskim obiekty wojskowe. (PAP)