Według gazety po to, aby zapewnić maksymalną dyskrecję, operację przeprowadzono w nocy.

Ponadto dziennikarz, który podał tę informację, napisał, że w celu ukrycia nieobecności Putina i stworzenia wrażenia, że nadal kontroluje on sytuację w kraju, rosyjskie służby specjalne stworzyły plan jego zastąpienia przez sobowtóra przez co najmniej 10 dni. Ma on pokazywać się publicznie.

Jak twierdzą cytowane źródła, rezultat operacji Putina będzie znany za pięć dni.