Jak wskazuje w komentarzu dla DGP ekspert Bruegla Ben McWilliams, obie formuły uderzenia w rosyjskie dostawy mogłyby pomóc ograniczyć surowcowe dochody Rosji. Atutem tej omawianej na forum G7 byłoby – jego zdaniem – rozszerzenie „klubu” ograniczających zyski Kremla poza grono unijne. – Dostęp do ubezpieczeń dostaw dla krajów, które nie przyjmą ceny maksymalnej, byłby ograniczony, co sprawiłoby, że handel poza stworzonym wokół G7 rynkiem byłby trudny. To także szansa na zatrzymanie galopujących podwyżek cen energii dla konsumentów – tłumaczy McWilliams. Polska propozycja mogłaby z kolei – w ocenie eksperta – przyczynić się do szybszego i skuteczniejszego uderzenia w finanse Kremla.