W oświadczeniu Sojusz wezwał wszystkie państwa do odrzucenia działań Rosji, które określił jako "rażące próby podboju terytorialnego na Ukrainie".

"Referenda w regionach Doniecka, Ługańska, Zaporoża i Chersonia na Ukrainie nie mają legitymacji i będą rażącym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych" – napisano w oświadczeniu.

"Sojusznicy w NATO nie uznają nielegalnej i bezprawnej aneksji. Te ziemie to Ukraina" – podkreślono.

Władze okupacyjne czterech częściowo zajętych przez wojska rosyjskie regionów Ukrainy zapowiedziały we wtorek, że zamierzają przeprowadzić referenda w sprawie przyłączenia do Rosji. Są to samozwańcze tzw. republiki ludowe - Doniecka i Ługańska, a także okupowane części obwodów chersońskiego i zaporoskiego. Referenda mają trwać od 23 do 27 września. (PAP)