W której Ukraińcy nie mieli żadnych widoków na lepszą przyszłość. To powodowało z kolei, że było to pokolenie przesiąknięte polityką, bo chciało zmiany. Kamil Kijek, badacz Uniwersytetu Wrocławskiego zajmujący się społecznością żydowską, napisał, że trudno sobie w tym okresie wyobrazić młodego Żyda, który nie należy do jakiejś partii. I podobne pobudzenie polityczne cechowało Ukraińców w Galicji. Na to nakładała się pamięć o autonomii galicyjskiej w czasach Habsburgów: generacja starszych polityków ukraińskich została właśnie wtedy uformowana. Różnice między nimi a pozbawionym tej pamięci pokoleniem urodzonym podczas I wojny światowej były zasadnicze, np. dotyczyły przyszłości stosunków polsko-ukraińskich, które obie grupy widziały skrajnie odmiennie. Czynnik generacyjny był zresztą bardzo ważny też po II wojnie - w latach 70. słuchałem Polskiego Radia, co nie podobało się moim rodzicom. Ale mojego pokolenia nie dotyczyło w żaden sposób to, co wydarzyło się pomiędzy Ukraińcami a Polakami wcześniej. Dla mnie te audycje to było okno na Zachód, alternatywa dla brzydkiej, szarej rzeczywistości radzieckiej.