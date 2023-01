Rosja przygotowuje się do tajnej mobilizacji na okupowanym od 2014 r., należącym do Ukrainy, Krymie – powiadomił w piątek rano Sztab Generalny ukraińskiej armii. Wezwania do wojska zaczęli otrzymywać m.in. informatycy, którzy dotychczas zwolnieni byli ze służby – poinformował.

„W Sewastopolu wezwania do wojskowych komend uzupełnień zaczęli otrzymywać informatycy, finansiści i inni specjaliści, którzy do tej pory byli zwolnieni od mobilizacji" – podano w komunikacie na Facebooku. Reklama Ukraiński sztab ujawnił także, że Rosjanie wykorzystują do leczenia swoich rannych wojskowych szpitale cywilne. „W Nowopskowie (…) w obwodzie ługańskim okupanci urządzili szpital polowy, gdzie leczonych jest ponad 300 żołnierzy oraz najemników z prywatnej firmy wojskowej Wagner" – czytamy. Ponad 100 rosyjskich ataków rakietowych, lotniczych i artyleryjskich minionej doby Zobacz również Otwarta faza wojny, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie 24 lutego ubiegłego roku, toczy się już od 331 dni. Z Kijowa Jarosław Junko