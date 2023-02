Reklama

Prezydent USA Joe Biden wygłosił we wtorek po południu w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie przemówienie skierowane do narodu polskiego. Jedną z poruszanych przez niego kwestii było rozliczenie odpowiedzialnych za zbrodnie na Ukrainie. "Będziemy starali się, żeby wszyscy, którzy dopuścili się zbrodni wojennych, ponieśli karę, żeby poddani byli wyrokowi sprawiedliwości" - oświadczył.

Odpowiedzialni za zbrodnie muszą być ukarani

Jabłoński w środę w TVP Info pytany, czy przed międzynarodowym trybunałem do rozliczenia zbrodni popełnionych przez Rosjan powinien stanąć również Władimir Putin, stwierdził, że nie ma co do tego żadnych wątpliwości. "On jest głównym sprawcą, kierowniczym tych zbrodni, odpowiada za nie" - podkreślił.

"Cały aparat (rosyjskiej) władzy: prezydent Władimir Putin, szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, minister obrony Siergiej Szojgu i reszta ludzi którzy za to odpowiadają, powinni ponieść odpowiedzialność przed międzynarodowym trybunałem. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie do tego doprowadzić" - powiedział Jabłoński.

Rosyjskie ludobójstwo

Jak ocenił, zbrodnie popełniane na Ukrainie mają charakter ludobójczy, a wojna wywołana przez Rosję ma na celu unicestwienie odrębnej ukraińskiej tożsamości i narodu. "Rosjanie mówią o tym otwarcie, w propagandzie rosyjskiej można przeczytać masę tego rodzaju obrzydliwych zresztą tekstów, bo to są teksty wzywające po prostu do fizycznej eliminacji Ukraińców, i Rosja w oparciu o to prowadzi tę wojnę" - powiedział wiceszef MSZ.

Nowa Norymberga

Pytany o to, czy zbrodnie te miałby rozliczać jeden z istniejących trybunałów, czy powinien powstać w tym celu specjalny organ, Jabłoński ocenił, że ze względu na to, że Rosja nie jest stroną wszystkich międzynarodowych konwencji, należałoby powołać specjalny trybunał. "Będziemy do tego dążyli" - zapowiedział.

Jabłoński podkreślił, że immunitet dyplomatyczny nie zwalnia z odpowiedzialności za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości oraz że nie ulegają one przedawnieniu.

Autor: Adrian Kowarzyk