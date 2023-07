Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, w najbliższych dniach Grupa Wagnera prawdopodobnie zwolni ostatnich skazańców-rekrutów z obowiązkowej służby. W ramach Projektu K, który osiągnął szczyt na początku 2023 r., w Grupie Wagnera służyło co najmniej 40 tys. skazańców. Dodano, że znaczna liczba ułaskawionych więźniów prawdopodobnie skorzysta z oferty kontynuowania współpracy z Grupą Wagnera, zawierając profesjonalne kontrakty, a tymczasem rekrutację więźniów przejęło rosyjskie ministerstwo obrony.

"Koniec programu wyznacza punkt odniesienia w historii Grupy Wagnera i rosyjskiej wojny na Ukrainie. Żołnierze dostarczeni w ramach Projektu K umożliwili Rosji zajęcie Bachmutu, co było jedną z jej nielicznych podstaw do twierdzeń o sukcesie. Projekt przekształcił Grupę Wagnera w organizację, która w zeszłym miesiącu bezpośrednio podważyła autorytet prezydenta Putina. Jest to również jeden z najkrwawszych epizodów we współczesnej historii wojskowości: w ciągu kilku miesięcy zginęło do 20 tys. rekrutów" - oceniono. (PAP)