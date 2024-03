Efekty sankcji osłabiony został za sprawą szeregu innych państw wypełniających próżnię po Europie. W dużej mierze wpływ na utrzymanie popytu na rosyjską ropę miały Chiny i Indie, które zwiększyły swój import odpowiednio o 21 proc. i 111 proc. Turcja, a także szereg państw Afryki i Bliskiego Wschodu również importowały więcej rosyjskiej ropy niż wcześniej.

Rosyjska ropa płynie też do UE

Reklama

Pomimo tego, że w zeszłym roku państwa członkowskie UE w odpowiedzi na wojnę w Ukrainie nałożyły sankcje na rosyjski sektor energetyczny, rosyjska ropa nadal płynie do UE, ponieważ szereg państw Wspólnoty, które są szczególnie zależne od dostaw z Rosji, zostało zwolnionych z tego zakazu. To wyjaśnia, dlaczego w 2023 r. rosyjska ropa naftowa nadal była eksportowana do UE.

/> />