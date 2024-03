W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 20 marca minister obrony Siergiej Szojgu ogłosił, iż w 2024 roku Rosja stworzy dwie nowe armie. Mają się one składać z 14 dywizji i 16 brygad. Dodano, że dokładny typ, lokalizacja i skład tych armii nie zostały sprecyzowane, ale najprawdopodobniej będzie to połączenie jednostek zmechanizowanych, pancernych, artyleryjskich i logistycznych oraz istnieje realna możliwość, że te nowe formacje są powiązane z poprzednio ogłoszonymi nowymi jednostkami i planowanym podniesieniem brygad do dywizji.

"Biorąc pod uwagę skuteczne wysiłki rekrutacyjne Rosji, jest prawdopodobne, że jednostki te będą wystarczająco obsadzone personelem. Ale zważywszy na ograniczone przeszkolenia, szerokie stosowanie używanego sprzętu i problemy infrastrukturalne, jest prawdopodobne, że te jednostki będą zmagać się z podobnymi problemami z wyposażeniem" - oceniono.

bjn/ ap/