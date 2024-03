Jesienią 2022 r. Pugaczowa poinformowała, że wyjechała z Rosji do Izraela. Wcześniej zwróciła się do władz Rosji, by uznały ją za "zagranicznego agenta", w geście solidarności z mężem Maksimem Gałkinem.

Mąż Pugaczowej od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę wypowiadał się przeciwko tej wojnie. Rosyjskie MSW stwierdziło, że Gałkin "prowadził działalność polityczną" i otrzymywał fundusze z Ukrainy.

Reklama

Pugaczowa jest powszechnie uważana za największą gwiazdę estrady byłego Związku Radzieckiego. (PAP)