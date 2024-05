Sikorski o Putinie: Szanuje tylko nagą siłę. W tej walucie trzeba przekonać go, że wojna była błędem

Władimir Putin szanuje tylko nagą siłę gospodarczą i militarną; to w tej walucie musimy przekonać go, że inwazja na Ukrainę była błędem, a wojna jest nie do wygrania - podkreślił w środę szef MSZ Radosław Sikorski. Jego zdaniem dopiero wtedy jest szansa na pokój.