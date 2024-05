„Nowe metody prowadzenia wojny”

Biełousow powiedział, że Rosja powinna używać całej zaawansowanej i skutecznej broni w swoim arsenale, by zapewnić sobie zwycięstwo.

Według niego sektor wojskowy potrzebuje więcej innowacji i skuteczności. „Wróg szybko się uczy. Sytuacja związana z wykorzystaniem nowych technologii zmienia się dosłownie co tydzień. Musimy nie tylko się uczyć, ale i wyprzedzać wroga” - powiedział.

Dodał, że Rosja musi wypracować „nowe metody prowadzenia wojny”.

Zapewnił przy tym, że Rosja zadba o efektywniejsze wykorzystanie środków na obronę.

Kandydat na nowego ministra obrony Rosji

W niedzielę Putin wysunął kandydaturę wicepremiera Biełousowa na ministra obrony Rosji, a dotychczasowego szefa resortu Siergieja Szojgu mianował sekretarzem Rady Bezpieczeństwa.

Według agencji Reutera zmiana na stanowisku szefa resortu będzie zapewne interpretowana jako próba Putina poddawania wydatków na obronę większej kontroli.

Pod koniec kwietnia został aresztowany wiceminister obrony Timur Iwanow. Podejrzewa się go o przyjęcie łapówki w szczególnie dużej wysokości, za co grozi mu 15 lat pozbawienia wolności. We wtorek poinformowano, że za korupcję został aresztowany również inny wysoki rangą przedstawiciel resortu, odpowiadający za zasoby ludzkie Jurij Kuzniecow. Według agencji Reutera do tej pory zatrzymano w związku ze skandalem korupcyjnym w resorcie co najmniej pięć osób. (PAP)