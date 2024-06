Rosja jest w światowej czołówce pod względem liczby rozwodów przypadających na 1000 osób, przy czym liczba rozwodów od czterech lat stale rośnie - podkreśla Moscow Times.

Statystyki wskazują, że przyczyną 33 proc. rozwodów jest bieda i niemożność wyżywienia rodziny, 15 proc. - wzajemny brak zrozumienia, a 14 proc. - niewierność i zazdrość.

Portal przytacza również ocenę psychologa społecznego Aleksieja Roszczina, którego zdaniem w ostatnich latach w kraju nasiliła się "atmosfera lęku", która może negatywnie wpływać na małżeństwa. Twierdzi on, że kryzys i wojna na Ukrainie zmusiły Rosjanki do "zdjęcia różowych okularów" i dostrzeżenia, że mężczyźni są równie jak one bezsilni wobec okoliczności zewnętrznych, co podważyło fundamenty wielu związków.