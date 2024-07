Rosyjski kombinat OEMK produkujący stal dla wojska został zniszczony przez Ukraińców. Odbudowa zajmie wiele miesięcy

Atak ukraińskich dronów kamikadze doprowadził do wstrzymania prac w należącym do popierającego Putina miliarder Aliszer Usmanow kombinacie OEMK. Zniszczeniu uległy urządzenia oparte na niemieckiej technologii, do której Kreml nie ma obecnie dostępu, a rosyjska armia traci dostęp do wysokiej jakości stali niezbędnej do produkcji uzbrojenia.