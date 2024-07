Dezinformacja po rosyjsku, czyli jak kremlowski wywiad rozsiewa fake newsy i destabilizuje sytuację na Zachodzie

Obecna wojna informacyjna Kremla to publikowanie fałszywych informacji i podszywanie się pod radykalne ukraińskie oraz europejskie siły polityczne – ujawnili w czwartek dziennikarze The Insider i "Der Spiegel", którzy dotarli do dokumentów rosyjskiej agencji wywiadu zagranicznego (SWZ FR).