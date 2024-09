Poparcie dla wojny w Rosji i jego wahania

W lipcu poparcie dla wojny wśród mieszkańców Rosji wynosiło 75 proc., a w czerwcu - 77 proc. Najniższe poparcie w Rosji dla wojny przeciwko Ukrainie (68 proc.) odnotowano tuż po rozpoczęciu inwazji w lutym 2022 roku. Od marca 2022 roku poparcie nie spadło poniżej 70 proc. - zauważa ISW.

Z raportu Centrum Lewady wynika, że wejście wojsk ukraińskich do obwodu kurskiego na południowym zachodzie Rosji wywołało zaniepokojenie 91 proc. respondentów.

Społeczne postrzeganie potencjalnej mobilizacji w Rosji

Nieznacznie zmniejszył się odsetek osób przekonanych, że w Rosji nie będzie drugiej fali mobilizacji (spadek z 65 do 57 proc.) i że nie jest ona potrzebna (spadek z 69 do 60 proc.). Z danych Centrum można wnioskować, że działania Kremla zmierzające do przyzwyczajenia rosyjskiego społeczeństwa do wojny łagodzą zmęczenie konfliktem, a ukraińska ofensywa na obwód kurski nie zmieniła tego nastawienia.

Można uznać, że w rezultacie władze Rosji mogą z dużą elastycznością opracowywać strategię prowadzenia przeciwko Ukrainie długotrwałej wojny na wyniszczenie - uważa ISW. (PAP)