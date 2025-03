Odcinanie od Internetu w toku. Rosja chce całkiem pozbyć się Zachodu

Rosja szykuje się, aby całkowicie odciąć się od świata zewnętrznego i by umysłów ich obywateli nie zatruwała żadna niechciana propaganda. Pierwsze testy odłączenia się od światowej sieci nie poszły najlepiej, ale niedługo podjęta będzie kolejna próba. Wszystko po to, by zobaczyć, że w razie czego można będzie wcisnąć guzik i pozostać jedynie we własnym gronie.