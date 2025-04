W rozmowie z dziennikiem "Izwiestia" przedstawiciele rosyjskiej firmy ubezpieczeniowej VSK powiedzieli, że z ich danych wynika, iż liczba kradzieży aut w pierwszym kwartale 2025 r. wzrosła o 70 proc. w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei firma AlfaStrakhovanie mówi o wzroście o 1,6 raza. Pozostali poważni ubezpieczyciele na rynku rosyjskim – Absolut, Soglasie i Zetta – również potwierdzają nasilenie się zjawiska.

Jakie auta są najczęściej kradzione w Rosji?

Z danych wynika, że łupem złodziei najczęściej padają auta w Moskwie, obwodzie amurskim (przy granicy z Chinami), a także w Dagestanie (rosyjski Kaukaz). Przestępcy szczególnie upodobali sobie marki chińskie (Chery i Haval), południowokoreańskie (Hyunadi i Kia), a także, co ciekawe, auta Łada, produkowane w Rosji.

Wśród kradzionych samochodów zdecydowanie królują te, wyprodukowane w Państwie Środka. Firma Soglasie podała, że trzy na pięć zgłoszeń kradzieży aut objętych jej ubezpieczeniem dotyczy samochodów z Chin.

Dlaczego nasiliły się kradzieże aut w Rosji?

Ubezpieczyciele przypisują znaczny wzrost kradzieży aut problemom z pozyskaniem części zamiennych, wynikającym po części z zachodnich sankcji, a także potężnych problemów logistycznych.

- Chociaż problemy z częściami zamiennymi zaczęły się już w 2022 roku, szczyt kradzieży miał miejsce na początku 2025 roku. Wynika to z akumulacji zużycia samochodów zakupionych w latach 2020-2022: wymagają one napraw, a nowe części są niezwykle trudne do znalezienia – wyjaśnia Irina Frank, prezeska moskiewskiej firmy sprzedającej samochody Frank Auto, serwisowi Moscow Times.

Kobieta wskazuje, że obecnie części zamienne pozyskiwane są przede wszystkim u szemranych mechaników samochodowych, a także na internetowych platformach handlowych - tam nikt nie wnika w pochodzenie sprzedawanych artykułów.

Kradzione części zamienne na ogół trafiają do regionów, gdzie problemy z dostawami są najbardziej dokuczliwe jak Dagestan czy Kabardo-Bałkaria na Kaukazie Północnym. Poza tym wielu kierowców kuszą ceną, ponieważ są dużo tańsze niż te, pozyskiwane z autoryzowanych źródeł.

Kradzieże aut w Rosji. Będzie tylko gorzej?

Z kolei przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej Zetta nie wykluczają, że kradzieże aut jeszcze bardziej się nasilą. Dlaczego? Ponieważ nic nie wskazuje, że dostępność części z legalnych źródeł na rynku się poprawi, nie mówiąc o spadku ich cen.

Co więc mogłoby pomóc? Irina Frank twierdzi, że należy drastycznie zwiększyć ilość kamer monitoringu w obwodach, gdzie znika najwięcej samochodów. A poza tym państwo powinno dofinansowywać instalację lokalizatorów GPS w samochodach, a także uruchomić specjalny program, który poprawi dostępność części na rynku.