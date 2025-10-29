Ukraiński atak na rosyjską rafinerię

Siły obrony Ukrainy zaatakowały rafinerię w miejscowości Nowospasskoje w obwodzie uljanowskim w Rosji. Roczna zdolność przerobowa tej rafinerii wynosi 600 tys. ton ropy naftowej. Zakład wytwarza benzynę, olej napędowy i mazut, zaopatrując w paliwo rynek wewnętrzny Rosji oraz prowadząc eksport produktów naftowych.

Reklama

Według Sztabu Generalnego trafiona została również rafineria w Republice Mari El. Na terenie obiektu doszło do eksplozji i pożaru. Zdolność przerobowa rafinerii wynosi 1,3 mln ton rocznie. Zakład posiada dwie instalacje pierwotnego przerobu ropy oraz instalację do próżniowego przerobu mazutu.

Kolejne ograniczenie dla rosyjskich działań bojowych

Dodano, że ukraińskie drony uderzeniowe trafiły w zakład przetwórstwa gazu w mieście Budionnowsk w Kraju Stawropolskim w Rosji. Odnotowano trafienie w instalację produkcyjną zakładu, którego zdolność przetwórcza wynosi 2,2 mld m sześc. gazu rocznie. Zakład zaopatruje w gaz szereg przedsiębiorstw w regionie i stanowi źródło surowca dla przemysłu petrochemicznego.

Jak podkreślono, wyłączenie z eksploatacji zakładów tego typu na terytorium Federacji Rosyjskiej ogranicza możliwości armii rosyjskiej w prowadzeniu działań bojowych.

Z Kijowa Iryna Hirnyk