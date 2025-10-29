Putin jeszcze bardziej zdeterminowany niż dotychczas

Analiza, którą przekazano członkom Kongresu w tym miesiącu, wykazała, że według wywiadu nie ma oznak świadczących o tym, że Rosja jest gotowa do kompromisu w sprawie Ukrainy.

Ocena jest zgodna z tym, jak amerykańskie i zachodnie agencje wywiadowcze postrzegają stanowisko rosyjskiego reżimu od początku inwazji w lutym 2022 r. - przekazały dwa źródła, zaznajomione ze sprawą.

Jednak wygląda na to, że obecnie Putin obstaje przy swoim stanowisku w jeszcze większym stopniu niż dotychczas - przekazali wysoki rangą przedstawiciel amerykańskich władz i wysoki rangą przedstawiciel Kongresu.

Przywódca Rosji chce opanować ukraińskie terytorium

Według analizy wywiadu, w obliczu dużych strat wojsk rosyjskich i niepowodzeń gospodarczych w kraju, Putin chce opanować ukraińskie terytorium i rozszerzyć wpływy swojego państwa, by usprawiedliwić ludzkie i finansowe straty.

W ubiegłym tygodniu administracja USA ogłosiła sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil. Odwołano też - przynajmniej na razie - planowany szczyt przywódców USA i Rosji w Budapeszcie. W sobotę prezydent Donald Trump powiedział, że nie spotka się z przywódcą Rosji, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska