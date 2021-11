"Zamysł Moskwy jest bardzo prosty - destabilizacja wewnątrz, przy wykorzystaniu wielu narracji, od antyszczepionkowców po niezadowolenie z różnych powodów. Dalej - kryzys migracyjny, który ma na celu oburzenie społeczeństwa, duży kryzys energetyczny, (...) kryzys gospodarczy" - mówił w jednym z programów telewizyjnych.

Cytowany w piątek przez RBK-Ukraina Budanow powiedział, że dzieje się to "na tle dużych ruchów rosyjskiej armii wraz z nagromadzeniem (sił Rosji - PAP) w pewnym oddaleniu od granicy państwowej". "To nagromadzenie będzie trwać i dojdzie do szczytowego momentu pod koniec stycznia" - dodał naczelnik wywiadu.

Dzień wcześniej portal pisał, że według wiceminister obrony Ukrainy Anny Malar jest bardzo prawdopodobne, że Rosja będzie destabilizować sytuację na Ukrainie tej zimy. Zaznaczyła, że dane ukraińskiego wywiadu są zbieżne w tej kwestii z informacjami zachodnich partnerów.

Według ukraińskiej misji przy OBWE Rosja rozlokowała ponad 92 tys. wojskowych w regionach w pobliżu granicy z Ukrainą.