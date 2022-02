"W przeciwieństwie do grawitacji, wojna nie jest fundamentalnym prawem natury. Jej istnienie i intensywność zależą od leżących u jej podłoża technologicznych, gospodarczych i kulturowych czynników. W miarę jak zmieniają się te czynniki, zmienia się też wojna" - pisze w felietonie dla "The Economist" Yuval Noah Harari, autor m.in. światowego bestsellera “Sapiens. Od zwierząt do bogów”. „Dowody na tę zmianę są dookoła nas. W ciągu minionych kilku pokoleń, broń nuklearna zamieniła wojnę między mocarstwami w chory akt zbiorowego samobójstwa, zmuszając najpotężniejsze narody na Ziemi do znalezienia mniej brutalnych sposobów na rozwiązywanie konfliktów” - dodaje.

Reklama

Proch stał się mniej śmiercionośny niż cukier

Reklama

Jak podkreśla, w ciągu ostatnich siedmiu dekad na świecie nie mieliśmy do czynienia z żadną bezpośrednią wojną między supermocarstwami. Zaznacza, że od 1945 roku relatywnie rzadko zdarzało się, by międzynarodowe granice były przesuwane na skutek zagranicznej inwazji, a żaden szeroko rozpoznawalny kraj nie zniknął z mapy z powodu podbicia przez inne państwo. „Nie brakowało innych typów konfliktów, takich jak wojny domowe i rewolty, ale nawet biorąc je wszystkie pod uwagę, w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku ludzka przemoc zabiła mniej ludzi niż samobójstwa, wypadki samochodowe czy choroby związane z otyłością. Proch stał się mniej śmiercionośny niż cukier”.

“W ostatnich dekadach termin ‘pokój’ zaczął oznaczać ‘brak prawdopodobieństwa wojny’”. A to wpłynęło na budżety państw. Harari zauważa, przez ostatnie dziesięciolecia państwa na świecie czuły się na tyle bezpiecznie, by wydawać na wojsko średnio jedynie ok. 6,5 proc. swoich budżetów, a więcej pieniędzy przeznaczać na edukację, służbę zdrowia czy opiekę socjalną.

Zanik wojen - największe osiągnięcie ludzkości

“Zanik wojen nie wynika z cudu czy zmian w prawach natury. To skutek tego, że ludzie dokonują lepszych wyborów. To prawdopodobnie największe polityczne i moralne osiągnięcie współczesnej cywilizacji. Niestety fakt, że jest to rezultat ludzkich wyborów oznacza jednocześnie, że osiągnięcie to jest odwracalne” - pisze.

“Zagrożenie rosyjskiej inwazji na Ukrainę powinno niepokoić każdego człowieka na Ziemi. Jeśli dla potężnych państw znów normą stanie się napadanie na swoich słabszych sąsiadów, wpłynie to na to, jak ludzie na całym świecie czują się i jak się zachowują” - czytamy dalej w felietonie. „Pierwszym i najbardziej oczywistym skutkiem powrotu prawa dżungli będzie drastyczny wzrost wydatków na obronność kosztem wszystkich innych wydatków. Pieniądze, które powinny trafiać do nauczycieli, pielęgniarek i pracowników socjalnych, zostaną przeznaczone na czołgi, pociski i cyberbroń”.

Powrót do prawa dżungli

„Powrót do prawa dżungli podkopie jednocześnie globalną współpracę w zakresie takich problemów jak zapobieganie katastrofalnym zmianom klimatu czy regulacja niebezpiecznych technologii, w tym sztucznej inteligencji i inżynierii genetycznej. Ciężko jest pracować razem z państwami, które szykują się do tego, by cię wyeliminować. Wraz ze zmianami klimatu i przyspieszającym wyścigiem w zakresie cyberzagrożeń, ryzyko konfliktu zbrojnego będzie tylko wzrastać, tworząc błędne koło, które może zgubić nasz gatunek” - pisze.

“Nie wiem, co wydarzy się na Ukrainie. Ale jako historyk wierzę w możliwość zmiany. Nie sądzę, że to naiwność – to realizm. Jedyną stałą w historii ludzkości jest zmiana. I być może to właśnie tego powinniśmy się uczyć od Ukraińców" - podkreśla Harari.