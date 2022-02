Europa ma dość siły, by powtrzymać agresję na Ukrainę – oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, apelując do Zachodu o dalsze sankcje przeciw Rosji, a do zwykłych ludzi o protesty i domaganie się pokoju.

W Kijowie po raz kolejny ogłoszono alarm przeciwlotniczy, a mieszkańców władze proszą o udanie się do schronów. Interfax-Ukraina pisze o wybuchach, które słychać w okolicy lotniska Żuliany. Według ukraińskich władz siły rosyjskie zbliżają się do Kijowa, a ich celem jest zajęcie miasta i likwidacja obecnych władz Ukrainy, w tym prezydent Wołodymyra Zełenskiego.

Zełenski apeluje do europejskich obywateli o udział w walce o Ukrainę

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do obywateli europejskich państw, by przyjechali na Ukrainę, aby pomóc w odparciu rosyjskiej agresji.

„Gdy bomby spadają na Ukrainę, to się dzieje w Europie, nie tylko na Ukrainie. Kiedy rakiety zabijają naszych ludzi, jest to śmierć wszystkich Europejczyków” – oznajmił.