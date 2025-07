Przemoc wobec lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia to problem, który w ostatnich latach narasta. Od gróźb i wyzwisk, przez napaści fizyczne, aż po nękanie w internecie – medycy coraz częściej stają się celem agresji, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. W odpowiedzi na tę niepokojącą tendencję, 14 lipca 2025 r. Prokurator Generalny wydał "wytyczne w sprawie prowadzenia postępowań o przestępstwa popełniane na szkodę osób udzielających świadczeń zdrowotnych, pierwszej pomocy, czynności ratunkowych, a także innych osób wykonujących obowiązki służbowe i zawodowe, które na mocy przepisów szczególnych korzystają z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych".

Nowe wytyczne Prokuratora Generalnego 2025

Zgodnie z nowymi wytycznymi, wszystkie sprawy dotyczące przestępstw wobec pracowników ochrony zdrowia mają być traktowane jako pilne. Działania mają być podejmowane z urzędu, a w przypadkach uzasadnionych – postępowania karne powinny być wszczynane bezzwłocznie. Prokuratorzy zostali zobowiązani do natychmiastowego podejmowania działań oraz do unikania pochopnych decyzji o umorzeniu spraw. Jeśli doszło do czynu zabronionego – należy postawić zarzuty i skierować sprawę do sądu.

Wytyczne jasno przypominają: atak na lekarza, pielęgniarkę czy ratownika medycznego w trakcie wykonywania obowiązków to atak na funkcjonariusza publicznego. To oznacza surowszą kwalifikację prawną oraz wyższy wymiar kary. Taka ochrona obejmuje także sytuacje, gdy agresja ma miejsce poza placówką – np. podczas wizyty domowej, w przestrzeni publicznej, a nawet online, jeśli jest związana z pracą zawodową. Prokuratorzy mają także ściśle współpracować z samorządami zawodowymi, takimi jak np. Naczelna Izba Lekarska (NIL), a także dbać o nagłaśnianie przypadków ukarania sprawców przemocy wobec medyków.

Wytyczne ws. zasad prowadzenia postępowań o przestępstwa popełnione na szkodę osób udzielających świadczeń zdrowotnych pobierz plik

Apel Naczelnej Izby Lekarskiej do lekarzy

Naczelna Izba Lekarska od lat alarmowała o potrzebie systemowego podejścia do problemu agresji wobec lekarzy. W komunikacie z 16 lipca 2025 r. z zadowoleniem przyjęła decyzję Prokuratora Generalnego, podkreślając, że to efekt wieloletnich działań środowiska medycznego. NIL apeluje do lekarzy i medyków, by każdą formę agresji – fizyczną, słowną czy internetową – zgłaszać organom ścigania.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski przekazał w komunikacje, że jest to ważny sygnał ze strony państwa, wskazujący na to, że bezpieczeństwo osób niosących pomoc medyczną nie może być dłużej ignorowanej. Te wytyczne to krok w dobrą stronę – pokazują, że przemoc wobec medyków nie będzie dłużej tolerowana ani marginalizowana – dodał.