Projekt ustawy na horyzoncie

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że przygotowanie projektu nowelizacji rozpocznie się jesienią 2025 roku. Wtedy też projekt trafi do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Konsultacje społeczne oraz uzgodnienia resortowe zaplanowano na pierwszą połowę 2026 roku. Sejm ma zająć się projektem w drugiej połowie 2026 roku, a ustawa ma wejść w życie na początku 2027 roku.

W odpowiedzi na postulaty środowiska

Informacje dotyczące harmonogramu resort przekazał w odpowiedzi na interpelację poselską Małgorzaty Pępek. Posłanka pytała m.in. o możliwość objęcia pracowników domów kultury ustawą o pracownikach samorządowych.

W odpowiedzi MKiDN zaznaczyło, że nie prowadzi prac nad nowelizacją tej ustawy, ale poprawę sytuacji zawodowej pracowników instytucji kultury ma zapewnić nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej.

Roczne nagrody i nie tylko

W ramach nowelizacji przewiduje się m.in. wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "trzynastek") dla pracowników instytucji kultury. Jak podkreślił wiceminister kultury Maciej Wróbel, rozważane są także inne formy wsparcia, np. dodatki stażowe czy nagrody jubileuszowe.

Wyzwania budżetowe

Resort kultury zaznaczył, że zmiany wymagają zapewnienia odpowiedniego finansowania. Wprowadzenie nowych uprawnień dla pracowników będzie zależało od sytuacji budżetowej państwa. Aktualnie Polska objęta jest procedurą nadmiernego deficytu, co może ograniczać możliwości zwiększania wydatków publicznych.

Głos środowiska kultury

W prace nad projektem zaangażowany jest zespół zadaniowy MKiDN, w skład którego wchodzą przedstawiciele resortu oraz środowiska kultury. Swoje rekomendacje przekazało już Stowarzyszenie Dyrektorów i Dyrektorek Samorządowych Instytucji Kultury. Wśród postulatów znalazły się: strategia rozwoju kultury na poziomie samorządów, waloryzacja dotacji podmiotowych, wyższe odprawy i objęcie instytucji kultury dodatkowymi gwarancjami finansowymi.

Propozycja minimalnego wynagrodzenia

Równolegle trwa dyskusja nad propozycją ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pracowników kultury na poziomie co najmniej 120 proc. płacy minimalnej. To kolejny postulat, który może trafić do projektu ustawy lub towarzyszących jej rozporządzeń wykonawczych.

