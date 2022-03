Ostrzał ukraińskich miast i atakowanie ludności cywilnej musi zostać potępione przez wszystkich członków społeczności międzynarodowej, to zbrodnia wojenna w świetle prawa międzynarodowego - oświadczył we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau. Wezwał Rosję do przestrzegania międzynarodowych dokumentów.

"Ostrzał ukraińskich miast i atakowanie ludności cywilnej musi zostać potępione przez wszystkich członków społeczności międzynarodowej. To zbrodnia wojenna w świetle prawa międzynarodowego! Wzywam Rosję do przestrzegania Artykułu 25 Rozporządzenia Haskiego z 1907 roku i wszystkich postanowień IV Konwencji Genewskiej" - napisał Rau na Twitterze. Reklama Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przekazał, że we wtorek zbombardowano budynek charkowskiej administracji obwodowej, w którym ponad dwa tygodnie temu minister Rau i jego delegacja spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. We wtorek rano szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował, że Rosjanie ostrzelali Charków rakietami Grad i pociskami manewrującymi. Trwa liczenie ofiar wśród cywilów - dodał. Uderzono w centralny plac miasta przed siedzibą władz obwodowych. (PAP) autor: Karol Kostrzewa