Portal publikuje zdjęcie dokumentu, w którym konsul zarzuca władzom niekonstytucyjne działania. Twierdzi również, że „suwerenność kraju jest zagrożona”.

Dokument jest skierowany do ministra spraw zagranicznych i ma datę 2 marca.

O proteście konsul poinformował również w Telegramie opozycyjny białoruski polityk i były dyplomata Paweł Łatuszka. Zaapelował on do pracowników białoruskiego MSZ, by nie milczeli i „dokonali moralnego wyboru na rzecz demokracji, wolności i niepodległości”.

W trwającej od 24 lutego rosyjskiej inwazji na Ukrainę używane są m.in. rosyjskie siły, zgrupowane na terytorium Białorusi. Istnieje również obawa, że do działań zbrojnych przeciwko Ukrainie mogą zostać włączone wojska białoruskie. (PAP)