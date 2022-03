Podobnie jak Ukraina, także Gruzja i Mołdawia mają historię okupacji sowieckiej, a w ich granicach leżą sporne regiony. Na tych terenach wspierane przez Rosję grupy rebeliantów chcą utworzenia separatystycznych republik. Szczególnie po inwazji na Ukrainę oba kraje jeszcze bardziej odczuwają zagrożenie rosyjskim ekspansjonizmem. Dlatego w ich działaniach widać silne dążenie, by dołączyć do europejskiej wspólnoty. Ale czy ich wejście do UE może być linią obrony w potencjalnym konflikcie terytorialnym z Rosją?

Badanie przeprowadzone przez Europejską Radę ds. Stosunków Zagranicznych w siedmiu krajach UE w styczniu 2022 r. pokazuje, że obywatele tych państw uważali, że UE powinna reagować w przypadku - wtedy jeszcze hipotetycznej - inwazji Rosji na Ukrainę.

Odpowiedzi wskazujące, że UE powinna bronić Ukrainy, były niemal tak liczne, jak odpowiedzi wskazujące na NATO jako obrońcę Ukrainy.

O ile bezpośrednie zaangażowanie NATO (lub członkostwo Ukrainy w NATO) w krótkich czasie jest obecnie bardzo mało prawdopodobne, tak wachlarz działań, jakie UE może podjąć w obronie Ukrainy, jest bardziej zróżnicowany i to nawet bez natychmiastowego członkostwa Ukrainy w UE.

Państwa członkowskie UE skoordynowały już ze sobą wysyłanie sprzętu wojskowego na Ukrainę, prezentując jednocześnie jednolity front w kwestii sankcji, przyjmowania uchodźców i innych aspektów konfliktu. Embargo na ropę może być kolejnym skoordynowanym krokiem UE. NATO, podobnie jak UE, koordynuje wśród członków Sojuszu wysyłanie broni na Ukrainę.

Zaangażowanie za pośrednictwem organów międzynarodowych, których państwa są członkami, było bardziej popularne wśród unijnych respondentów badania ECFR. Zdecydowanie gorzej oceniano obronę Ukrainy jako zadanie własnego państwa, zwłaszcza w Finlandii i Niemczech. Wskazanie na zaangażowanie NATO w obronę Ukrainy było najwyższe niemal we wszystkich dziedzinach, tuż za nią uplasowała się obrona przez UE.