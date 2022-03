W niedzielę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker poinformował na Twitterze, że "umożliwiamy uchodźcom z Ukrainy skorzystanie z bezpłatnego transportu do Niemiec. W Zgorzelcu powstał specjalny punkt recepcyjno-przesiadkowy, w którym uchodźcy mogą odpocząć przed dalszą podróżą".

Wiceszef MSWiA zaznaczył także, że nad bezpieczeństwem cały czas czuwa Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas sobotniej konferencji prasowej Szefernaker ogłosił, że w sobotę i w niedzielę kursują pociągi specjalne do Niemiec i do Czech.

"W ramach rozkładu PKP dziś dziewięć pociągów specjalnych, jutro również dziewięć pociągów specjalnych. W tym samym czasie każdego dnia jest osiem pociągów rejsowych, co daje dziennie 17 pociągów do Niemiec, łącząc specjalne i rejsowe z całego kraju i 12 do Czech – dwa specjalne do Czech i 10 rejsowych" – powiedział.

Wiceszef MSWiA zwrócił uwagę, że "jest to środek lokomocji oczekiwany przez obywateli Ukrainy, którzy chcą dostać się na Zachód".

"To jest, oczywiście, dobrowolne korzystanie z tych środków komunikacji. Jeżeli ktoś nie chce zostać w Polsce, ma plany udania się dalej – my taką możliwość stwarzamy właśnie poprzez ten transport specjalny" – zaznaczył podczas konferencji.