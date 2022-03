"Największy w Polsce punkt masowego udzielenia numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy ruszy w sobotę na Stadionie Narodowym w Warszawie. To będzie około 100 stanowisk, gdzie w jednym momencie będzie można wydać numer PESEL stu osobom. Zakładamy, że w tym punkcie, prowadzonym przez miasto stołeczne Warszawa, trwają już w tej chwili przygotowania, zakładamy, że w sobotę ruszy, we współpracy rządu i samorządu Warszawy" - zapowiedział wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker na konferencji prasowej w środę.

Jak dodał, w tym punkcie pracować będą przede wszystkim pracownicy samorządu warszawskiego, ze wsparciem urzędników administracji rządowej. "Wszyscy jesteśmy jedną administracją publiczną, w tej sytuacji - wszystkie ręce na pokład. Musimy się wspierać w zadaniach, których przez agresję Rosji na Ukrainę mamy w tej chwili dużo więcej" - mówił Szefernaker.

Wiceszef MSWiA powiedział też, że drugi taki punkt funkcjonuje od środy także w Krakowie.

Zapowiedział także odpowiednie wsparcie sprzętowe dla samorządów "W tym tygodniu pierwszy sprzęt trafi do samorządów, w kolejnych tygodniach trafi do kolejnych samorządów, tak, by wesprzeć samorządy także z budżetu państwa" - powiedział Szefernaker.(PAP)

autorzy: Mikołaj Małecki, Bartłomiej Figaj