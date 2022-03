"Liczę na to, że wspólnota międzynarodowa w sposób ofiarny po zakończeniu konfliktu zbrojnego, po zaprzestaniu inwazji rosyjskiej w sposób ofiarny włączy się przede wszystkim finansowo w proces odbudowy wszelkiej infrastruktury także tej mieszkalnej na Ukrainie" - powiedział Duda.

Jak zauważył, to będzie niezwykle potrzebne Ukrainie, aby ponownie mogła się normalnie rozwijać, aby ludzie mogli w niej normalnie żyć. "To nasze wielkie zadanie, całego uczciwego, demokratycznego świata, aby w tym procesie dopomóc" - podkreślił Duda.

Kryzys uchodźczy

Dzisiaj mamy kryzys uchodźczy w naszym kraju. Apeluję do całej wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla Polski - powiedział w środę w Ankarze prezydent Andrzej Duda.

Na konferencji prasowej poinformował, że jednym z tematów rozmów był "problem uchodźców z Ukrainy, który dzisiaj przede wszystkim dotyka Polskę w ogromnym stopniu".

"To już prawie 2 mln uchodźców, którzy przybyli do Polski. Do wczoraj było ponad 1,8 mln ludzi, dzisiaj zapewne ta liczba zbliża się do 2 mln, dlatego że szacujemy, że mniej więcej ok. 100 tys. uchodźców dziennie przybywa do Polski" - przekazał prezydent.

Podkreślił, że jest to dla Polski "olbrzymie wyzwanie" "Śmiało można mówić, że dzisiaj mamy kryzys uchodźczy w naszym kraju. Jeżeli nie otrzymamy wsparcia międzynarodowego, będziemy w bardzo trudnej sytuacji" - zaznaczył.

Prezydent przyznał, że cieszy się ogromnie, iż mógł porozmawiać na ten temat z prezydentem Turcji.

Zwrócił uwagę, że "Turcja, jest tym krajem, który na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci został chyba najbardziej na całym świecie dotknięty problemem właśnie uchodźców". "Miliony ludzi, które w czasie wojny syryjskiej przybyły do Turcji po to, by schronić się przed wojną, po to, aby uciec przed bombami. To jest doświadczenie tureckie ostatnich lat, z którym Turcja cały czas sobie radzi, w związku z czym dla nas to też jest doświadczenie bardzo ważne, aby wysłuchać i aby także z tych doświadczeń móc skorzystać. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za te konsultacje, także w tym zakresie" - powiedział Duda.

Zaapelował "do całej wspólnoty międzynarodowej o pomoc dla Polski". "Jest ona nam w tej chwili bardzo potrzebna" - zaznaczył prezydent. Podziękował wszystkim Polakom, którzy na co dzień przyjmują uchodźców w swoich domach, którzy pomagają, którzy świadczą różnego rodzaju pomoc oraz wszystkim wolontariuszom, organizacjom pozarządowym, nie tylko polskim, ale z całego świata. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska, Aleksandra Rebelińska