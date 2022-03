Ukraina jest jednym z największych producentów i eksporterów zbóż oraz olejów spożywczych.

Według Reutersa przewidywania dotyczące wiosennych zasiewów dotyczą zarówno zbóż takich jak jęczmień i kukurydza, jak i innych roślin, w tym buraka cukrowego, słoneczników i soi.

Agencja cytuje ministra rolnictwa Ukrainy Romana Leszczenkę, który poinformował, że obecnie planowane jest obsianie 7 mln hektarów, czyli połowę tego, co planowano wcześniej.

Jeśli chodzi o zasiewy kukurydzy, to obejmą one w tym roku - według Leszczenki - 3,3 mln hektarów wobec 5,4 mln hektarów w 2021 r.

Jak podawała agencja Reuter za firmą konsultingową APK-Inform, w 2021 r. na Ukrainie zebrano rekordowe 86 mln ton zbóż. Firma konsultingowa nie podała przewidywań dotyczących tegorocznych zbiorów, zaznaczyła natomiast, że z powodu działań wojennych mogło dojść do zniszczenia lub nie będzie można zebrać zasiewów z ok. 2 mln ha pszenicy ozimej, jęczmienia oraz żyta, a żniwa zbóż z zimowych zasiewów będzie można przeprowadzać tylko na obszarze ok. 5,5 mln hektarów.

Ukraina, największy na świecie eksporter oleju słonecznikowego, przed rosyjską inwazją prognozowała, że latach 2021-2022 może wyeksportować ponad 60 mln ton zboża, w tym 33 mln ton kukurydzy i 23 mln ton pszenicy.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego. W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Działalność w Rosji wstrzymały też liczne międzynarodowe koncerny - m.in. wydobywcze, samochodowe, odzieżowe.