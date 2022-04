Stoltenberg przekazał również, że członkowie NATO uzgodnili, iż zrobią więcej, aby pomóc innym partnerom i wzmocnić ich zdolność do samoobrony, w tym Gruzji oraz Bośni i Hercegowinie.

Reklama

Sojusznicy - jak mówił - potępili "przerażające morderstwa cywilów, które widzieliśmy w Buczy i innych miejscach niedawno wyzwolonych spod rosyjskiej kontroli". "Wszyscy odpowiedzialni za te okrucieństwa muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności" - zaznaczył.

Reklama

Stoltenberg wskazał, że rozmowy na szczeblu szefów dyplomacji dotyczyły też wsparcia Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz dostarczenia sprzętu, który pomoże Ukrainie chronić się przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi.

Poruszył też kwestię Chin. "Widzieliśmy, że Chiny nie chcą potępiać rosyjskiej agresji. Pekin przyłączył się do Moskwy, kwestionując prawo narodów do wyboru własnej drogi. To dla nas wszystkich poważne wyzwanie. A to sprawia, że jeszcze ważniejsze jest, abyśmy wspólnie bronili naszych wartości" - wskazał Stoltenberg.

Ministrowie omówili także dalsze postępowanie wobec Rosji. "Sankcje wprowadzone przez członków NATO i naszych partnerów są bezprecedensowe i niszczą machinę wojenną prezydenta Putina. Musimy kontynuować skoordynowaną presję, aby pomóc zakończyć tę bezsensowną wojnę" - zaznaczył sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego.