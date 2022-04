"Kupując rosyjską ropę i gaz finansujecie zabijanie Ukraińców. Działajcie w sposób bardziej zdecydowany. Dość już karmienia rosyjskiej machiny wojskowej. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia już zrezygnowały z finansowania ludobójstwa" - głosi komentarz Zełenskiego.

Na Twitterze ukraiński prezydent dołączył wideo, na którym kadry z europejskiej stacji benzynowej, gdzie młoda kobieta tankuje auto, przeplatają się z kadrami inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Dodano pod nimi napisy w języku angielskim: "za ropę i gaz z Rosji nie płacisz w euro ani rublach. Płacisz życiem Europejczyków, takich samych jak ty".

Film kończy się podpisem: "Tylko cztery państwa: Polska, Litwa, Łotwa i Estonia mają odwagę, by odmówić finansowania ludobójstwa. A co z resztą? Czy Europa ma dość odwagi by zatrzymać ludobójstwo na Ukrainie?".