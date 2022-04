Polityk w TVP1 był pytany o sytuację na Ukrainie oraz o wsparcie dla tego kraju. Müller w tym kontekście zwrócił uwagę na toczące się walki w Donbasie.

"Zarówno Polska, jak i nasi sojusznicy - USA, Wielka Brytania i jeszcze kilka innych krajów, bardzo mocne, duże dostawy broni kierują na teren Ukrainy; my również te dostawy kierujemy, tak aby Ukraina mogła bronić nie tylko swojego terytorium, ale również bezpieczeństwa Europy" - oświadczył.

Dopytywany o kwestie uzbrojenia, Müller zaznaczył, że nie chce mówić o szczegółach. "Tego typu rzeczy potrzebują ciszy" - powiedział.

"Mogę tylko powiedzieć, że Polska udziela niezbędnego wsparcia na teren Ukrainy, takiego - które jest w stanie pomóc w tej trudnej sytuacji. Nie chwalimy się tym, bo jesteśmy państwem frontowym, blisko bezpośrednich działań wojennych. Ale Ukraińcy wprost mówią o tym, że Polska to jest kraj, który udziela jednej z największej pomocy, więc to mówi samo za siebie" - dodał.

Na uwagę, że niektóre kraje zmieniają zdanie ws. wsparcie dla Ukrainy, Müller stwierdził, że Niemcy czy inne kraje budzą się w tej chwili. "O to, o co mogę zaapelować, to żeby nie dyskutowali, ile przeznaczyć pieniędzy, tylko żeby przekazywali w tej chwili sprzęt, bo jeżeli on trafi za dwa tygodnie, to może być za późno" - zauważył rzecznik rządu. (PAP)

autor: Rafał Białkowski