Minionej doby Rosjanie wzmogli ostrzał na południu Ukrainy i przeprowadzili tam dwa ataki, ale zostały one odparte i wróg musiał wycofać się do zajmowanych wcześniej pozycji – podała we wtorek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

Reklama Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję