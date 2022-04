"Zabili ich, zamiast wziąć do niewoli. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia ze złamaniem podstawowych zasad prawa konfliktów zbrojnych. Obowiązuje zakaz wykonywania egzekucji na żołnierzach i cywilach, którzy dobrowolnie nie podejmują walki lub są do niej niezdolni" - podkreśliła amerykańska dyplomatka podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w formule Arria poświęconemu rosyjskim zbrodniom na Ukrainie.

Reklama

"Te raporty sugerują, że rosyjskie okrucieństwa nie są tylko wynikiem nieuczciwych działań jednostek lub poszczególnych formacji, ale raczej ujawniają głęboko niepokojący wzorzec systematycznych nadużyć we wszystkich obszarach, w których są zaangażowane wojska Kremla na Ukrainie" - dodała Van Schaack.

Przedstawicielka amerykańskiego resortu dyplomacji zapowiedziała pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich osób winnych przestępstw na ukraińskiej ludności cywilnej.

"Jesteśmy gotowi pomagać sądom krajowym na całym świecie w przypadku, gdyby przeprowadzały dochodzenia w sprawie rosyjskich zbrodni. Będziemy też wspierać postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka - zadeklarowała ambasador.