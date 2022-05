Jak podkreślił, w pierwszej fazie Rosjanie zamierzali ciągu kilku dni przetoczyć się przez Ukrainę, w drugiej - planowali w wielu miejscach okrążyć wojska ukraińskie a następnie je rozbić. "Nie udało im się tego uczynić" - powiedział Andrusiw.

Reklama

W nowej, "trzeciej fazie" rosyjscy wojskowi chcą utrzymać dotychczasowe zdobycze terytorialne. "To pokazuje, że zmierzają do długiej wojny" - stwierdził doradca szefa ukraińskiego MSW. "Najwyraźniej w ten sposób chcą zmusić Zachód do negocjacji a Ukrainę do ustępstw" - podkreślił Wiktor Andrusiw.