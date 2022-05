Powołanie prorosyjskich władz w większości ukraińskich regionów poprzez organizację sfałszowanych referendów było prawdopodobnie centralną częścią pierwotnego planu inwazji – napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Jednak fakt, że prorosyjskie władze lokalne udało się umieścić jedynie w Chersoniu, podkreśla, że inwazja nie przyczyniła się do postępu w dążeniu do realizacji politycznych celów Rosji – dodano.

Jeśli Rosjanie przeprowadzą w obwodzie chersońskim referendum w sprawie przyłączenia go do Rosji, prawie pewne jest, że sfałszują wyniki, by twierdzić, że większość mieszkańców opowiada się za oderwaniem obwodu od Ukrainy. Natomiast mieszkańcy będą prawdopodobnie w dalszym ciągu demonstrować sprzeciw wobec rosyjskiej okupacji – oceniono.