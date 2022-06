Według agencji Reutera, prezydent Biden ma w najbliższych dniach poinformować o zamiarze sprzedania dronów Kongres USA, który musi wyrazić zgodę na transakcję.

Grey Eagle to ulepszona wersja drona Predator. W porównaniu do posiadanych przez Ukrainę tureckich dronów bojowych Bayraktar TB2 mają większy zasięg i są zdolne do utrzymywania się w powietrzu przez ponad 30 godzin. Mogą też przenosić większą liczbę rakiet, np. osiem pocisków Hellfire. Rakiety te mają zostać przekazane Ukrainie w ramach kolejnego pakietu pomocy wojskowej.

Ani Biały Dom, ani Pentagon nie potwierdził informacji agencji Reutera, ale o rozmowach w sprawie zakupu mówiło się od kilku tygodni. Jeszcze w kwietniu ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Oksana Markarowa spotkała się z szefostwem producenta dronów firmy General Atomics i sygnalizowała zainteresowanie zakupem maszyn.