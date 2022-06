"Angielski jest dzisiaj używany w kontaktach biznesowych na całym cywilizowanym świecie. Nadanie mu takiego statusu (oficjalnego języka biznesu - PAP) na Ukrainie będzie zatem sprzyjało rozwojowi przedsiębiorczości, przyciąganiu inwestycji i przyspieszeniu integracji europejskiej państwa" - ocenił szef ukraińskiego rządu (https://t.me/Denys_Smyhal/2872).

Jak dodał Szmyhal, "właściwe ministerstwa otrzymały zadanie, by zgłosić w tej mierze (swoje) propozycje i przygotować odpowiednie dokumenty".

"Ukraińcy walczą tak dzielnie, bo wiedzą, jakiej przyszłości pragną. Chcą silnej, demokratycznej społeczności. Chcą dołączyć do Unii Europejskiej. To nie tylko nasz strategiczny interes, ale i obowiązek moralny, aby umożliwić im akcesję, i my utorujemy im drogę do naszej Unii" - oświadczyła 2 czerwca przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wystąpieniu podczas konferencji GLOBSEC 2022 w Bratysławie.