Nawiązując do wspólnej reakcji NATO i partnerów z UE, minister powiedziała w poniedziałek: "W chwili zagrożenia stoimy razem. A jesteśmy zdolni do nadzwyczajnych działań".

Podkreśliła, że Ukraina jest wspierana przez broń, pieniądze i pomoc. Wspólnie wzmacniana jest wrażliwa wschodnia flanka NATO, dzięki czemu cały sojusz staje się bezpieczniejszy. Dużą pomoc okazują także Niemcy.

Lambrecht podkreśliła, że rząd niemiecki bardzo szybko oddał Ukrainie to, "co mogliśmy" z materiałów Bundeswehry - pisze we wtorek portal tygodnika "Spiegel". Jednak Bundeswehra bardzo szybko osiągnęła swoje limity po tym, jak w ostatnich latach została zredukowana.

Obiecana dostawa siedmiu systemów Panzerhaubitze 2000 również sięga granic możliwości w świetle zobowiązań NATO. W przypadku systemu rakietowego Mars, Niemcy i USA starają się spełnić prośbę Ukrainy. Ale i tu Niemcy osiągają granice swoich możliwości.