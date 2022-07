"Rosja przesuwa siły rezerwy z całego kraju i gromadzi je w pobliżu Ukrainy na potrzeby przyszłych operacji ofensywnych. Duża część nowych jednostek piechoty prawdopodobnie używa jako podstawowego środka transportu wyciągniętych z długoterminowych magazynów pojazdów opancerzonych MT-LB. Chociaż MT-LB były wcześniej używane w roli wsparcia po obu stronach, Rosja od dawna uważa je za niezdatne do większości zadań związanych z transportem piechoty na linii frontu. Został on pierwotnie zaprojektowany w latach 50. jako ciągnik do holowania artylerii, ma bardzo ograniczone opancerzenie, a dla ochrony montuje się w nim jedynie karabin maszynowy" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"Przeciwnie było w lutym, gdy większość pierwszych rosyjskich jednostek szturmowych została wyposażona w bojowe wozy piechoty BMP-2, posiadające pancerz o grubości do 33 mm i zamontowane potężne 30-milimetrowe działo automatyczne oraz wyrzutnię pocisków przeciwpancernych. Pomimo twierdzenia prezydenta Putina z 07 lipca 2022 roku, że rosyjskie wojsko +nawet nie rozpoczęło+ działań na Ukrainie, wiele z jego wzmocnień to oddziały tworzone ad hoc, wyposażane w przestarzały lub nieodpowiedni sprzęt" - dodano.

