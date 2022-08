Także Warszawa na razie nie ma powodów do radości. Po pierwsze, radykalnie pogorszyło się nasze bezpieczeństwo. I nie ma się co dawać zwodzić twitterowym bajaniom, że przez siedem lat Moskwa nie będzie w stanie nic nam zrobić. Wysocy rangą wojskowi oficjalnie (np. szef sztabu gen. Rajmund Andrzejczak) i nieoficjalnie podkreślają, że zdolności Rosji do ataku są dalekie od wyczerpania i założenie, że mamy teraz kilka lat spokoju, nie musi być prawdziwe. Po drugie, ponosimy jako społeczeństwo koszty konfliktu. Z jednej strony – na pomocy Ukraińcom, a z drugiej – radykalnie zwiększamy wydatki na zbrojenia. Co roku będą to dodatkowe dziesiątki miliardów złotych, za które nie wybudujemy szpitali, szkół czy torów, za to kupimy czołgi. Ale jest to słuszna decyzja. Musimy mieć zdolności do obrony, bo inaczej te szpitale, szkoły czy tory mogą zniszczyć rosyjscy żołnierze.