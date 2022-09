Podczas wieczornej gali Forum Ekonomicznego w Karpaczu wręczono nagrodę "Człowieka roku" prezydentowi Ukrainy. W jego imieniu wyróżnienie odebrał ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki wygłaszając laudacje wskazał, że kiedy partia Zełenskiego wygrała wybory "patrzyliśmy z niedowierzaniem, był pan nadzieją Ukrainy”.

"Mijały miesiące, nic nadzwyczajnego nie działo się w naszych relacjach, ale staraliśmy się, żeby były lepsze niż w poprzednim okresie. I nagle stało się coś, w co nie wierzyliśmy, zaczęła się wojna” – mówił Terlecki. Zwracał uwagę, że Zełenski zostaje w Kijowie czym wzbudził podziw. Podkreślił, że z tygodnia na tydzień stał się on najbardziej znanym politykiem świata.

"Ukraina broniła się, a pan codziennie nam o tym mówił. Ukraina się broniła tak jak nikt z nas sobie nie wyobrażał, że to jest możliwe, a pan nam to codziennie potwierdzał w swoich relacja z oblężonego naprzód Kijowa, a potem kierującego bohaterską obroną Ukrainy miasta” – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

Terlecki zwrócił uwagę, że nagroda, którą otrzymuje Zełenski jest oczywista, gdyż Forum Ekonomiczne przyznaje co roku wybitnym politykom swoje nagrody.

"Ale pan zasługuje na nagrodę nieporównanie większą i mamy wszyscy nadzieję, że ta nagroda z Forum Ekonomicznego będzie początkiem ogromnego uznania dla pana prezydenta w następnych miesiącach i latach” – powiedział Terlecki.

Zwarycz: Nagroda dla prezydenta Zełenskiego to też wyróżnienie dla narodu, dla żołnierzy

„Jestem bardzo wzruszony. Naprawdę czuję wzruszenie i w imieniu pana prezydenta Ukrainy chcę bardzo podziękować za to wyróżnienie, za tę nagrodę Forum Ekonomicznego” – powiedział, odbierając nagrodę, ambasador Ukrainy Wasyl Zwarycz.

„Niewątpliwie to jest wyróżnienie dla pana prezydenta Ukrainy, Ukrainy walczącej dzisiaj z brutalnym wrogiem. To także wyróżnienie dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy ukraińskich, którzy, w tym z polską bronią, walczą o to, co jest dla nas najważniejsze: o naszą wolność, suwerenność, niepodległość, integralność terytorialną” – ocenił.

„I wierzę w to, że zwyciężymy. To będzie nasze wspólne zwycięstwo. I zrobimy to tak, jak napisano w hymnie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej: to, co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy. Odbierzemy na pewno” – zaakcentował ambasador Ukrainy.

„Bardzo dziękuję Polsce za dostarczanie nam tych szabel w postacie słynnych polskich Krabów, Piorunów i innych rodzajów broni. Zwyciężamy razem – i to będzie też nasze wspólne zwycięstwo, nasza wspólna walka o wolność waszą i naszą. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina” - podkreślił

Podczas środowej gali drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu wręczane są Nagroda Człowieka Roku Forum Ekonomicznego, Nagroda Firmy Roku, Nagroda Forum Polonijnego oraz Nagroda SGH.