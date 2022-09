Codziennie do Francji przyjeżdża od 200 do 250 Ukraińców. Liczba ukraińskich dzieci we francuskich placówkach oświatowych sięga 18 800, z czego 58 proc. uczęszcza do przedszkoli i szkół podstawowych. Udział kobiet wśród ukraińskich uchodźców we Francji wynosi 78 proc. – informuje szef francuskiego Urzędu ds. Imigracji i Integracji (Ofii) Didier Leschi.

Tylko około 10 tysięcy Ukraińców, czyli 10 proc. przybyłych, otrzymało we Francji pracę, a 3 proc. uczęszcza na państwowe kursy języka francuskiego – precyzuje Leschi, dodając, że dostosowanie się do francuskiej administracji wymaga dużej elastyczności.

Z informacji Ofii wynika też, że ponad 45 proc. Ukraińców, którzy przyjechali do Francji, znalazło schronienie u osób prywatnych, a pozostali przebywają w instytucjach finansowanych przez państwo.

Koszt wsparcia socjalnego przyznanego przez państwo Ukraińcom wynosi około 50 mln euro miesięcznie – podaje „Le Figaro”.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)