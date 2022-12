Reklama

„Bardzo dziękujemy parlamentowi Polski za tę decyzję” – oświadczył w czwartek Łubinec.

Rosja czeka na ciężkie mrozy

W środę Sejm przyjął większością 231 głosów uchwałę uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm wraz z poprawką zgłoszoną przez PiS dotyczącą katastrofy smoleńskiej; w głosowaniu nie wzięło udziału 226 posłów, w tym opozycja.

Ukraiński ombudsman zaznaczył, że Ukraina uznaje Rosję za państwo terrorystyczne, które zabija cywilów. „Mamy do czynienia z państwem terrorystycznym, które oficjalnie, przy użyciu swojej armii, zabija osoby cywilne i swoimi rakietami rujnuje infrastrukturę energetyczną” – podkreślił.

W ocenie Łubinca Rosja dąży do tego, by ludzie całkowicie opuścili Ukrainę. „Obecnie obserwujemy drugą falę migracji z Ukrainy. Pierwsza była 24 lutego, kiedy kobiety i dzieci masowo opuściły kraj. Potem, po wyzwoleniu obwodu charkowskiego i Chersonia ludzie zaczęli masowo powracać do domu. Teraz widzimy drugą falę, znowu wyjeżdżają w obawie przed brakiem prądu zimą” – wyjaśnił.

Łubinec wyraził także przekonanie, że po nowym roku, gdy w jego kraju nastaną ciężkie mrozy, Rosja nie ograniczy się do bombardowań obiektów energetycznych.

„Rosja teraz czeka na duże mrozy, które tradycyjnie pojawiają się w Ukrainie po nowym roku. Daję gwarancję, że zaatakuje wówczas nie tylko sieć energetyczną ale i duże zakłady ciepłownicze” – powiedział w rozmowie z PAP.

Zbiorowe egzekucje, uprowadzenia, przemoc seksualna, tortury

W środowej uchwale polskiego Sejmu podkreślono, że "Federacja Rosyjska systematycznie narusza prawa człowieka, prawo międzynarodowe oraz Kartę Narodów Zjednoczonych i szereg innych zobowiązań", dokonując agresji na tereny innych państw, "napaści zbrojnych, zbrodni wojennych i ludobójstw" oraz podejmuje "wrogie działania gospodarcze, szczególnie w sferze energetyki".

Zaznaczono, że zmiana granic przy użyciu siły jest zbrodnią przeciw pokojowi. "Formy terroru stosowanego przez Rosję wobec obywateli Ukrainy są zbrodnią przeciw ludzkości i ludobójstwem" - czytamy.

Jak podkreślono, rosyjskie struktury i formacje zbrojne dopuszczają się aktów terroru w zaatakowanej Ukrainie, dokonując m.in. "zbiorowych egzekucji, uprowadzeń, przemocy seksualnej i tortur, odrywania dzieci od rodzin celem poddania ich rusyfikacji, przymusowego poboru obywateli Ukrainy do rosyjskich sił zbrojnych oraz rabunku mienia". W uchwale zaakcentowano, że Rosja nagminnie łamie konwencje genewską o traktowaniu jeńców wojennych.

Zauważono, że poprzez blokadę portów morskich i paraliż komunikacji morskiej na szlakach prowadzących na Ukrainę Rosja dopuściła się także piractwa międzynarodowego. "Paląc i grabiąc ukraińskie ziemie i przez długi czas uniemożliwiając Ukrainie eksport płodów rolnych, sprowadziła widmo głodu na wiele państw Afryki i Azji" - czytamy w uchwale. Zwrócono także uwagę na działania Rosjan wykorzystujące m.in. elektrownie jądrowe do szantażowania Ukraińców i społeczności międzynarodowej ich uszkodzeniem.

"Sejm RP uznaje Federację Rosyjską za państwo wspierające terroryzm i stosujące środki terroru" - głosi uchwała.

Z Kijowa Jarosław Junko