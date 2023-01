Reklama

"Służba Bezpieczeństwa nadal ujawnia przestępstwa urzędników rosyjskich wysokiej rangi mających związek z wywołaniem i prowadzeniem wojny przeciwko Ukrainie" - głosi oświadczenie SBU, opublikowane na serwisie Telegram.



Szefowa banku centralnego organizowała wprowadzanie rosyjskiego rubla na terytoriach ukraińskich okupowanych przez Rosję

Służby oświadczyły, że sformułowały wobec Nabiullinej podejrzenia o możliwości popełnienia przestępstwa. W szczególności, uznano że szefowa banku centralnego organizowała wprowadzanie rosyjskiego rubla na terytoriach ukraińskich okupowanych przez Rosję. Nabiullina "wydała polecenie otworzenia filli kontrolowanego przez Kreml banku Promswiazbank na bazie przejętych oddziałów ukraińskich instytucji finansowych" - dodała SBU.

"Oprócz tego, szefowa Banku Rosji wspierała okupacyjną rosyjską administrację lokalną w blokowaniu obiegu hrywny. Wróg, by zrealizować ten krok, zabronił na zagarniętych terytoriach (Ukrainy) operacji elektronicznych i rozliczeń gotówkowych w hrywnach" - czytamy w komunikacie.

Podejrzenia wobec Nabiullinej grożą karą od 10 do 15 lat pozbawienia wolności do nawet dożywotniego więzienia wraz z konfiskatą majątku. Chodzi o domniemane przestępstwo, jakim są "umyślne działania ze strony przedstawiciela władz, działającego w porozumieniu z grupą osób", którego celem są zmiany terytorialne i zmiana granic państwa ukraińskiego, a także naruszenie ładu ustalonego w konstytucji Ukrainy, co "doprowadziło do śmierci ludzi i innych ciężkich następstw".

Nabiullina kieruje bankiem centralnym Rosji od 2013 roku. Za jej zasługę uważano podtrzymanie stabilności rubla po sankcjach zachodnich nałożonych na Rosję po aneksji Krymu w 2014 roku. W marcu 2022 roku, już po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, Nabiullina rozpoczęła kolejną pięcioletnią kadencję na czele banku. Gdy Rosja we wrześniu 2022 r. ogłosiła aneksję okupowanych terytoriów południowej Ukrainy, USA i Wielka Brytania objęły szefową banku sankcjami. Uznano, że odgrywa ona zasadniczą rolę w kierowaniu rosyjską gospodarką podczas wojny oraz we wprowadzaniu do obiegu rosyjskiego rubla na okupowanych terytoriach Ukrainy.